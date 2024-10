A San Mauro è vietato raccogliere le castagne nei boschi: multe fino a 500 euro.

A San Mauro è vietato raccogliere le castagne nei boschi: multe fino a 500 euro per tutelare i castagneti e i produttori locali. Così il sindaco ha preso misure drastiche contro il furto delle castagne. A partire dall’8 ottobre e fino al 25 novembre, l’accesso ai boschi in cui si trovano le coltivazioni di castagne, sarà vietato a chi non è proprietario o affittuario dei terreni. Le sanzioni per chi violerà questa ordinanza possono arrivare fino a 500 euro.

Questa decisione è stata presa per proteggere un prodotto di grande valore per la comunità di San Mauro di Saline. Ogni anno, quando i ricci delle castagne iniziano a cadere, aumenta il rischio che i raccoglitori abusivi danneggino le piante e sottraggano il raccolto ai legittimi proprietari. Non solo, scuotere i rami danneggia gli alberi e non porta alcun beneficio, poiché i ricci ancora attaccati sono acerbi.

I marroni della Lessinia, prelibatezza locale, saranno celebrati durante la festa dei marroni, in programma il 26 e 27 ottobre. Questa manifestazione è un’occasione importante per valorizzare il prodotto e le tradizioni del territorio.