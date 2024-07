Azienda veronese tra i principali relatori di importante evento internazionale

La Mic spa di Vallese tra i protagonisti di Eucotton, evento del settore moda, lusso e tessile per promuovere il cotone europeo.

Un’azienda veronese, la MIC SpA di Vallese, specializzata nella produzione di filati da cucito, è stata protagonista insieme ad altre aziende del settore moda, lusso e tessile dell’evento Eucotton, organizzato dall’European Cotton Alliance (ECA) in occasione della campagna di promozione del cotone europeo per le sue caratteristiche di sostenibilità.

Tante le personalità presenti all’incontro: da Francesco Casile ad Antonios Siarkos, presidente di European Cotton Alliance, e Dimitris Polychronos, Ce di Nafpaktos Textile Industry, in qualità di rappresentanti della delegazione Eucotton greco/spagnola. Cuore dell’ evento la tavola rotonda che ha esplorato possibilità e sinergie per l’industria europea del cotone e l’industria tessile e della moda italiana per una produzione di abbigliamento più sostenibile e consapevole. Tra i relatori: Tommaso Cumerlato, Chief Commercial Officer di MIC Spa, Dimitris Polychronos e Vassilis Markou, amministratore delegato di Violar SA, Simon Giuliani, responsabile sostenibilità di Candiani Denim, Flavio Berto, amministratore delegato di Berto Industria Tessile, e Lucinda Spera, direttore marketing di John Richmond.

Una grande traguardo per MIC SpA che è stato uno dei protagonisti di questo appuntamento internazionale offrendo il proprio contributo e testimonianza per promuovere un approccio e una produzione più sostenibile e consapevole. Questo importante incontro ha rappresentato l’occasione ideale per comunicare la sua comprovata e longeva expertise nel settore dei filati naturali, con particolare attenzione per i filati di cotone organico certificati GOTS. Tale certificazione, che attesta i più alti standard di sostenibilità e qualità del biologico, è stata ottenuta per tutti i nostri prodotti in cotone organico nelle varie sedi di MIC SpA in Europa e nel mondo.