Hanna Shabratska, 56 anni, e il figlio Oleksiy, 19 anni, sono scomparsi nella serata di ieri, martedì 16, a Riva del Garda.

Madre e figlio scomparsi a Riva del Garda, scattano le ricerche sull’alto lago. Si tratta di Hanna Shabratska, 56 anni, e del figlio Oleksiy, 19 anni, scomparsi nella serata di ieri, martedì 16, dopo una giornata trascorsa sul Garda. Originari dell’Ucraina, madre e figlio si erano trasferiti in Vallarsa, Trentino, dopo l’inizio del conflitto nel loro paese d’origine. La loro scomparsa è stata segnalata dal marito di Hanna, preoccupato per il mancato rientro della moglie e del figlio a Rovereto, dove la famiglia risiede attualmente.

Le operazioni di ricerca, coordinate dai carabinieri della compagnia di Riva del Garda, si stanno concentrando nella zona di Punta Lido. Grazie agli accertamenti condotti sui telefoni dei due scomparsi, è stato possibile restringere l’area di ricerca. Le squadre specializzate di ricerca in acqua sono al lavoro per scandagliare il fondale del lago in quella zona. Secondo le prime informazioni, Hanna e Oleksiy avevano lasciato borse e asciugamani sulla spiaggia di Punta Lido, un’area dove il lago raggiunge una profondità di 8 metri ed è soggetta a forti correnti.