Giardino d’estate, come crearsi una vera oasi verde in casa

Il giardino d’estate può diventare un’autentica oasi verde in casa.

Con l’arrivo dell’estate, il giardino di casa diventa il luogo ideale per rilassarsi, organizzare cene all’aperto e godere delle serate fresche sotto le stelle. Allestire questo spazio in modo funzionale e accogliente è fondamentale per vivere al meglio la bella stagione. Ecco alcuni consigli pratici e creativi per trasformare il vostro giardino in un’oasi estiva perfetta.

Pianificazione e progettazione.

1. Valutazione dello spazio: Prima di iniziare, osservate attentamente il vostro giardino. Identificate le aree soleggiate e quelle ombreggiate, i punti di forza e le eventuali criticità. Questo vi aiuterà a decidere dove posizionare i diversi elementi come mobili, piante e accessori.

2. Scelta di un tema: Decidere un tema per il giardino può aiutare a creare un ambiente armonioso. Che sia moderno, rustico, mediterraneo o tropicale, scegliere uno stile guida vi permetterà di selezionare gli arredi e le decorazioni in modo coerente.

Arredi e accessori.

3. Mobili da esterno: Optate per mobili resistenti alle intemperie, come quelli in legno trattato, metallo o rattan sintetico. Un tavolo grande per pranzi e cene, sedie comode, e magari un divano con cuscini colorati, trasformeranno il vostro giardino in una vera e propria estensione del salotto.

4. Ombrelloni e pergolati: Per ripararsi dal sole cocente, installate ombrelloni, tende da sole o pergolati. Questi elementi non solo offrono sollievo dal caldo, ma contribuiscono anche a creare zone d’ombra ideali per rilassarsi.

5. Illuminazione: L’illuminazione è cruciale per creare un’atmosfera magica di sera. Lanterne, luci a stringa, faretti solari o candele possono rendere il giardino un luogo accogliente e romantico anche dopo il tramonto.

Verde e decorazioni.

6. Piante e fiori: Un giardino estivo non è completo senza una ricca vegetazione. Scegliete piante che fioriscono in estate, come gerani, petunie, lavanda e bouganville. Create aiuole colorate, piantate erbe aromatiche e utilizzate vasi e fioriere per aggiungere verde e colore anche negli angoli più piccoli.

7. Prato e irrigazione: Un prato verde e ben curato è il cuore di ogni giardino. Assicuratevi di irrigarlo regolarmente, soprattutto durante i periodi di siccità. Un sistema di irrigazione automatico può essere una soluzione pratica per mantenere il prato in salute senza troppi sforzi.

8. Accessori decorativi: Piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Sculture da giardino, fontane, pietre decorative e tappeti da esterno aggiungono personalità e carattere al vostro spazio. Non dimenticate di inserire un’area giochi per i bambini o un angolo relax con un’amaca o un dondolo.

Sostenibilità.

9. Soluzioni ecologiche: Considerate soluzioni eco-friendly per il vostro giardino. Compostaggio domestico, raccolta dell’acqua piovana e l’uso di piante autoctone sono solo alcune delle pratiche sostenibili che possono rendere il vostro giardino più rispettoso dell’ambiente.

L’importanza di un giardino d’estate in casa.

Preparare il giardino per l’estate richiede un po’ di pianificazione e creatività, ma il risultato sarà uno spazio accogliente e funzionale dove poter godere appieno della bella stagione. Che si tratti di un piccolo balcone o di un ampio terreno, ogni giardino può diventare il rifugio perfetto per rilassarsi e divertirsi con amici e familiari.