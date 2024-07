Quinzano e Casaleone, parte la stagione delle Feste dell’Unità a Verona

Feste dell’Unità a Verona, si parte con Quinzano e Casaleone.

Parte la stagione della feste dell’Unità 2024, che nella provincia di Verona prenderanno il via il 19 luglio: per il capoluogo e territori limitrofi l’appuntamento è a Quinzano, nell’area verde della Seconda Circoscrizione a Verona, dal 19 luglio al 4 agosto. Mentre per la Pianura veronese l’appuntamento è a Casaleone dal 19 al 21 luglio e poi ancora dal 26 al 28 luglio.

Circa 200 volontari, una ventina di band e un centinaio di ospiti animeranno le serate del capoluogo e della pianura veronese. Ricchissimo il programma dei dibattiti e di serate a tema, il tutto, come sempre, accompagnato da buona musica e cucina di qualità.

Il programma della Festa provinciale di Quinzano.

Il programma dei dibattiti della Festa de L’Unità di Quinzano vede la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, venerdì 26 luglio alle ore 20.30. Domenica 28 luglio alle ore 20.30 si parlerà dei problemi della sanità veneta con Andrea Crisanti, microbiologo e senatore PD. Lunedì 29 luglio alle 20.30 confronto tra i Sindaci di Verona Damiano Tommasi, Povegliano Veronese Roberta Tedeschi e Nogarole Rocca Luca Trentini. Naturalmente, si farà il punto della situazione con i nostri amministratori del capoluogo venerdì 19 luglio alle 20.30 sotto il titolo di “Verona che cambia”.

Ogni serata avrà una proposta diversa di riflessione con tantissimi altri ospiti: il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e quello di Treviso Mario Conte. Si parlerà di diritti dei popoli con l’avvocato Elsa Kiranmoe Chauduri; di autodeterminazione delle donne con Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche; di diritto alla casa con l’assessora al Sociale del Comune di Verona Maria Luisa Ceni e il presidente di AMCPS Vicenza Angelo Guzzo; di anziani con con il segretario Spi Cgil Verona Adriano Filice; di diritti previdenziali con Luisa Gnecchi, già vicepresidente dell’INPS; di legalità con il coordinatore di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, e tanto altro ancora.

Il programma della Festa di Casaleone.

Il programma dibattiti della Festa de L’Unità di Casaleone, che sarà chiusa domenica 28 luglio alle 20.00 dal presidente del partito ed europarlamentare Stefano Bonaccini, vede per la sera di venerdì 19 luglio alle 20:00 il confronto su “Giovani e lavoro: tra aspettative e realtà” con Raffaello Fasoli, responsabile Politiche del Lavoro della Cgil di Verona . Sabato 20 luglio alle 20:30 serata Anpi con la presentazione del libro ”La tigre e i gelidi mostri. Una verità d’insieme sulle stragi politiche in Italia” con gli autori Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin. Domenica 21 luglio alle 20:00 incontro con l’eurodeputata Alessandra Moretti. Venerdì 26 luglio alle 20:00 confronto “Presente e futuro della Sanità veneta” con la senatrice Beatrice Lorenzin e Andrea Cesaro, medico e consigliere comunale di Legnago. Sabato 27 luglio alle 20.00 serata Legambiente con ospite il consigliere regionale Pd Andrea Zanoni.

“Momenti di riflessione e intrattenimento”.

“Ringrazio fin d’ora gli iscritti, i simpatizzanti, gli amministratori, i/le referenti per le due feste e tutti coloro che prendono parte a questo imponente sforzo organizzativo – commenta il Segretario provinciale Pd Franco Bonfante – uno sforzo che necessità di mesi di preparazione per contatti, permessi, selezione dei fornitori, al fine di assicurare al territorio momenti di riflessione, intrattenimento e divertimento in piena legalità e sicurezza. Credo che ancora una volta il Partito democratico si dimostri una forza politica affidabile e attrattiva, radicata sul territorio e capace di unire e riunire attorno ai valori comuni”.