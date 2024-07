Alitalia licenzia oltre 2.200 dipendenti. Anche a Verona

Alitalia licenzia 2.245 dipendenti in tutta Italia, Verona compresa: l’allarme di Uiltrasporti.

Alitalia licenzia, anche a Verona. “Il Ministero del Lavoro convochi subito le parti sociali – sostiene Uiltrasporti – e predisponga al più presto una proroga del decreto di cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori ancora in forza in Alitalia in AS, non si possono lasciare oltre 2200 persone per strada e non lo consentiremo”.

Questo il grido di allarme lanciato al Governo dalla Uiltrasporti dopo l’avvio delle procedure di licenziamento per 2245 lavoratori di Alitalia e Alitalia City Liner. Si tratta di persone impiegate in tutta Italia: Bari. Bologna, Venezia, Catania, e naturalmente anche Verona. La cassa integrazione, come ricorda la stessa Uiltrasporti, coprirà i lavoratori licenziati “soltanto fino al 31 ottobre”. La richiesta è venga estesa a tutto il 2025.