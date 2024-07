Va a casa della ex a San Giovanni Lupatoto e accoltella il nuovo fidanzato.

E’ stato arrestato a Novara con l’accusa di tentato omicidio e stalking il 24enne che ha accoltellato il nuovo compagno della sua ex a San Giovanni Lupatoto. E’ successo lo scorso 29 giugno. Sottoposto all’obbligo di firma per possesso di stupefacenti, il giovane avrebbe inviato una serie di messaggi minacciosi alla donna dopo l’aggressione, e per questo dovrà rispondere anche di stalking. L’udienza di convalida si è svolta davanti al gip, che ha confermato la custodia in carcere. Il caso è stato trasferito al tribunale di Verona.

L’aggressione è avvenuta a Giovanni Lupatoto, dove il 24enne ha accoltellato l’uomo al fianco, rincorrendolo nell’appartamento della ex nel quale si era fatto accompagnare, certo di trovarlo. La vittima, nuda e sanguinante, è riuscita a rifugiarsi sullo scivolo dei garage, dove è stata poi trovata da un inquilino.