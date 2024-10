Velasca apre due nuovi negozi, uno è a Verona.

Velasca, brand di calzature e abbigliamento artigianali, amplia la sua rete di botteghe con l’apertura di due nuovi negozi a Verona e Padova. Con queste aperture, Velasca punta sul Veneto, una regione chiave non solo per il retail, ma anche da un punto di vista produttivo, grazie alla storica tradizione manifatturiera locale.

Per Velasca, il Veneto rappresenta un’area strategica, perché un territorio legato alla produzione di alta qualità. Con questa espansione, l’azienda rafforza il legame con una regione che ha contribuito alla sua crescita, portando l’eccellenza della manifattura veneta nei capispalla delle proprie collezioni, e ora anche nei negozi fisici.

Il negozio di Verona, in Corso Sant’Anastasia 39, apre le porte nel cuore della città scaligera, a pochi passi da Piazza delle Erbe, un luogo iconico per cittadini e turisti. A Padova, invece, Velasca sceglie Via Santa Lucia 48.

Queste due ultime aperture si aggiungono ai 16 negozi e ai 2 corner già presenti in Italia, e alle 3 botteghe all’estero (Parigi, Londra e New York) pensate per essere un luogo in cui poter toccare con mano l’artigianalità e la qualità del Made in Italy.

Il negozio di Verona ha già aperto, mentre la bottega di Padova verrà inaugurata nel corso della prossima settimana.