Il Giro del Veneto e la Veneto Classic in diretta su Rai 2 e Discovery+.

Il Giro del Veneto e la Veneto Classic in diretta su Rai 2: gli appassionati potranno godersi le fasi decisive delle due corse venete su Rai 2, dalle 15 alle 16.45. La diretta è prevista anche sul player di Discovery+.

È iniziata l’ultima settimana di grande ciclismo e come ormai consuetudine saranno le strade della Regione Veneto a chiudere il calendario professionistico. Si parte oggi, mercoledì 16 ottobre, con il Giro del Veneto 2024, 173 km dall’Arena di Verona a Vicenza, Monte Berico (startlist ufficiale sotto), e si conclude domenica 20 ottobre con la Veneto Classic 2024, che scatterà da Soave e si concluderà in centro a Bassano del Grappa per un totale di 195 km.

Per entrambe le corse gli organizzatori di PP Sport Events sono riusciti a garantirsi la diretta sui Rai 2, con slot orario che va dalle 15 alle 16.45. Gli appassionati potranno quindi gustarsi gli ultimi giri dell’eletrizzante circuito di Monte Berico per quanto riguarda il Giro del Veneto, e gli ultimi giri del circuito de La Tisa di Colceresa e poi le decisive asperità di Diesel Farm e Contrà Soarda per quanto riguarda la Veneto Classic. In cabina di commento ci saranno due veneti doc come Stefano Rizzato e Giada Borgato, che queste strade le conoscono bene.

Il Giro del Veneto, inoltre, si inserisce come quarta tappa della Coppa Italia delle Regioni, una competizione promossa dalla Lega Ciclismo, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute. La gara ha l’obiettivo di valorizzare le molteplici ricchezze e vocazioni dei territori italiani, trasmettendo i valori del ciclismo.