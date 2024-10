Lucertole giganti invadono il parco Natura Viva per il “family halloween”.

Lucertole giganti al parco Natura Viva per il “family halloween”: sono le più grandi del mondo, in grado di predare animali grandi più del doppio. Si tratta di Ivan e Padar, i draghi di Komodo che vivono al Parco Natura Viva di Bussolengo, a capitanare la squadra delle specie spaventose al centro della prima edizione del “Family Halloween”.

Sedici giorni di divertimento, che partiranno il 19 ottobre e arriveranno fino al 3 novembre, con tre serate speciali per vivere la natura oltre il calar del sole. Per tutti i fine settimana animazione per bambini, l’immancabile “Dolcetto o scherzetto” e gli appuntamenti “sfata-miti” sugli “animali del malaugurio”. Un’occasione a misura di grandi e piccoli, in cui il Parco trasformerà il proprio volto per scoprire verità e smascherare superstizioni su specie animali solo apparentemente funeste.

Zucche, street food, live music e gli show dei giocolieri animeranno la seconda metà di ottobre, con le Animaliadi al centro della scena. Durante le serate del 26 Ottobre, del 31 Ottobre e del 1° Novembre il parco rimarrà aperto fino alle ore 22, con uno special ticket a partire dalle ore 16. Da qui partiranno gli appuntamenti “sfata-miti” sugli “animali del malaugurio”: draghi di Komodo, barbagianni, gatto selvatico e ibis eremita.

La maga cartomante, i giocolieri e i monster games poi, faranno da sfondo allo street food a tema, mentre al ristorante Simba sarà possibile consumare una “cena dei fantasmi” adatta a tutti e ascoltare live music. Nelle stesse serate, una caccia al tesoro speciale si animerà al buio di House of Giants. Un gioco a tempo condurrà le famiglie alla scoperta dei segreti di lontre, testuggini, insetti stecco. Tutti rigorosamente giganti. Ovvero specie che più che essere temute, dovrebbero loro temere le attività dell’uomo, che le sta spingendo sull’orlo della scomparsa.