A Villa Cariola il tartufo nero della Lessinia è il re di una serata di gala.

A Villa Cariola il tartufo nero della Lessinia è il re di una magica serata di gala e apre le sue porte agli amanti della buona cucina. Sono due gli appuntamenti esclusivi all’insegna di questa eccellenza gastronomica del territorio.

Il 20 ottobre, la Villa che aderisce all’Associazione delle Ville Venete, in occasione della Giornata delle Ville Venete, propone al pubblico una serata nel suo Belvedere Panoramic Restaurant. Il ristorante, che accoglie i commensali nelle terrazze con vista panoramica e nelle eleganti sale interne, è immerso nella cornice unica delle colline del lago di Garda e intreccia i meravigliosi territori della Valpolicella. La sua particolare ubicazione lo rende location ideale per una cena romantica, un pranzo di lavoro o una piacevole serata tra amici. Nella serata del 20 ottobre, si potranno gustare i piatti à la carte, in un menu all’insegna di un goloso quanto pregiato fil noir: l’autoctono tartufo nero della Lessinia.

Glamour la serata del 25 ottobre. Villa Cariola propone al pubblico un’esclusiva cena di gala, nella cornice di una villa veneta. Il tartufo nero, sarà il grande protagonista per una selezione di piatti raffinati e creativi. La cena sarà un viaggio sensoriale alla scoperta del tartufo nero, simbolo della Lessinia e autentico tesoro del territorio.

Il menu.

Celebra il trionfo del foliage e l’arrivo dell’autunno con un risotto ai funghi porcini, accompagnato da una crema vellutata di tartufo nero. Seguono i ravioli al nero di seppia ripieni di salmone, dove il burro al tartufo nero lega il piatto. A chiudere la serata, la torretta di filetto di vitella in manto San Daniele con funghi prataioli e una salsa al tartufo. Infine, il semifreddo ai frutti rossi profumati al lime con terra di pistacchi e crema agli agrumi chiude la cena.

