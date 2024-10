Ha 30mila euro di droga nascosti in casa, arrestato 19enne di Povegliano

Nei guai un 19enne e un 21enne, trovati con 17 dosi di cocaina in auto: dalla perquisizione salta fuori droga per 30mila euro.

Gli trovano 30mila euro di droga nascosti in casa, arrestato 19enne di Povegliano. Nella serata di sabato 5 ottobre, una pattuglia dei carabinieri di Villafranca di Verona impegnata in un servizio di controllo a Dossobuono, ha intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due giovani dall’atteggiamento sospetto, poi risultati essere un 19enne e un 21enne di origini albanesi e domiciliati in provincia di Verona

Sottoposti a controllo e, poi, a perquisizione, i militari hanno trovato sul veicolo 17 dosi di cocaina e la somma di 330 euro. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del 21enne che si è conclusa con esito negativo, mentre quella eseguita nella casa del 19enne, a Povegliano Veronese, ha consentito di rinvenire all’interno 1,6 Kg di hashish, 3 involucri di cocaina del peso complessivo di 230 grammi e ulteriori 26 dosi di cocaina, il tutto ben occultato nella cucina, oltre a 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento sotto vuoto della sostanza e la somma di 2.100 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività di spaccio. La droga sequestrata avrebbe permesso illeciti guadagni per oltre trentamila euro.

L’attività antidroga si è conclusa con il deferimento a piede libero del 21enne e l’arresto del 19enne il quale, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona e dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Verona Montorio in attesa di udienza di convalida.