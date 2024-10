Si infilano nel bunker di Affi per fare un video sui social: denunciati 3 ragazzi

Incredibile “bravata” di tre ragazzi, che si introducono nel bunker West Star di Affi per fare un video sui social: denunciati.

Tre ragazzi hanno tentato di accedere illegalmente all’interno della West Star, l’ex Base Nato bunker di Affi, nella notte del 27 settembre scorso. Utilizzando una corda doppia per calarsi attraverso un condotto di aerazione, i ragazzi hanno filmato l’intera “impresa” con l’intenzione di pubblicare il video sui social. Ignari del fatto che le loro azioni costituivano un reato e che la zona fosse dotata di un avanzato sistema di videosorveglianza. E infatti hanno rapidamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Il sistema di sicurezza ha fatto scattare l’allarme, consentendo il recupero delle immagini che riprendono i ragazzi mentre entrano nell’ex bunker antiatomico. Nonostante la loro incursione non avesse finalità criminali ma fosse legata alla creazione di contenuti per il web, i giovani sono stati denunciati per invasione di edificio (articolo 633 del Codice Penale).

Il sindaco di Affi, Marco Sega, ha espresso preoccupazione per la pericolosità del gesto. “Hanno scelto una via estremamente rischiosa per introdursi nel tunnel”, ha spiegato, sottolineando come, se si fossero feriti, i soccorsi sarebbero stati difficili. Il primo cittadino ha inoltre ribadito che la sicurezza dell’ex base è garantita dal sistema di sorveglianza, rendendo impossibile l’ingresso senza essere individuati.

I tre ragazzi, già identificati, dovranno rispondere dei danni arrecati alla struttura, ancora in corso di valutazione.