Scomparso da casa da venerdì, si cerca un uomo di 79 anni

Verona, si cerca un uomo scomparso: Eugenio Bullo, 79 anni, non dà più notizie di sè dallo scorso venerdì.

Eugenio Bullo, 79 anni, è uscito di casa poco dopo le ore 14 di venerdì scorso, 18 ottobre: da allora, come scrive il figlio Nicola, di lui non si hanno più notizie. Eugenio Bullo abita con la moglie in Contrada Vendri, a Santa Maria in Stelle.

E’ alto 1,75, corporatura media, capelli grigi, guida una fiat Punto colore grigio targata EV496LH. Le ricerche sono cominciate sabato mattina in tutta la zona circostante. Ma fino ad ora non hanno dato alcun esito.