Massi sulla provinciale 11, servono nuovi interventi sulla parete rocciosa

Sopralluogo sulla statale 11 a Preabocco dopo la nuova caduta massi di qualche giorno fa.

Dopo la nuova caduta massi sulla provinciale 11, a Preabocco di Brentino Belluno, nel pomeriggio di ieri, martedì 22, è stato effettuato un sopralluogo per la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza della strada, chiusa da venerdì scorso.

Sul posto si sono recati Armando Lorenzini, responsabile dell’Ufficio protezione civile e dissesti idrogeologici della Provincia di Verona, il vicesindaco di Brentino Belluno, Gian Antonio Stella e rocciatori esperti in interventi in quota. La verifica ha permesso di identificare un’area da mettere in sicurezza di dimensioni simili a quella in cui si era intervenuti nel settembre scorso, in un tratto più a nord della stessa Sp 11.

Simile, inoltre, sarà probabilmente la cantierizzazione: i lavori andranno eseguiti su funi mentre materiali e strumenti dovranno essere trasportati in quota con l’ausilio di un elicottero. Gli uffici della Provincia stanno già predisponendo gli atti necessari all’affidamento dell’incarico che, condizioni meteo e disponibilità di ditte e materiali permettendo, verrà svolto entro il mese di novembre.

Sopralluogo anche a Stallavena.

Nella giornata di ieri si è tenuto un sopralluogo anche sulla Sp 6 a Stallavena di Grezzana dove, sempre venerdì in seguito alle forti precipitazioni, si era registrata la caduta di alcuni massi dal versante di monte della provinciale. Dalla verifica sul posto, gli interventi risulterebbero meno complessi di quelli che si prospettano sulla Sp 11: disgaggi dell’eventuale ulteriore materiale instabile e posa di reti paramassi.