Massi sulla strada, chiude di nuovo la provinciale 11 a Preabocco

Chiusa la strada provinciale 11 per caduta massi.

La strada provinciale 11 è stata chiusa dalla mattinata di oggi, 18 ottobre, a causa della caduta di alcuni grossi massi sulla carreggiata. E’ la stessa Protezione civile di Brentino Belluno a darne notizia. Era stata riaperta, in anticipo sui tempi previsti, qualche settimana fa, il 24 settembre.

Il distacco si è verificato in un’area più a sud rispetto a quella oggetto, in settembre, degli ultimi interventi urgenti di messa in sicurezza del versante di monte della provinciale. Sul posto si sono recati gli amministratori locali, le forze dell’ordine e la Protezione civile con l’unità operativa della Provincia.

Una valutazione della situazione – per individuare eventuale altro materiale instabile in parete e le specifiche azioni da intraprendere per la messa in sicurezza e la riapertura – potrà essere svolta quando le condizioni meteo si saranno stabilizzate. Resta chiusa anche la ciclopedonale adiacente alla provinciale.