Cammina Marangona: la passeggiata per “ricordarla” prima della “cementificazione”

Cammina Marangona: la passeggiata per non dimenticare com’era prima della “cementificazione”, è fissata per domenica 20 ottobre. Il Coordinamento Verona Città Bosco organizza questa passeggiata ecologica per sensibilizzare le persone sulla minaccia che incombe sull’area verde della Marangona. Questo spazio naturale, fondamentale per l’ecosistema locale e il benessere dei cittadini, è infatti destinato a subire interventi a seguito di decisioni prese dall’amministrazione comunale di Verona.

La passeggiata, che inizierà alle ore 9:15 con ritrovo in via Chioda 120 di fronte alla trattoria della Mostaciona, offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio quest’area attraverso un percorso di due ore tra campi e corti. In questo contesto l’iniziativa sottolinea l‘importanza di preservare il verde urbano e di opporsi a ciò che rischia di compromettere l’equilibrio naturale della Marangona.