Crisanti all’attacco: “Io candidato alla presidenza del Veneto? Sono disponibile”

Il senatore Pd e microbiologo Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora: “Candidato alla presidenza del Veneto? Sono disponibile”.

“Io candidato alla presidenza del Veneto? No, non l’ho mai detto, lo smentisco, ho detto solo che sarei disponibile. Se mi candidassi nel caso ci fossero le primarie? Dipende, non ne ho mai parlato con Elly Schlein”.

Così il senatore Pd e microbiologo Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nel caso potrebbe sfidare Luca Zaia, che è molto apprezzato in Veneto. Crede che lo potrebbe battere? “Zaia non ha fatto assolutamente nulla, sarebbe facile fare meglio di lui”. Nel caso scendesse in campo, vorrebbe il campo largo con Matteo Renzi? “Non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti”. Facciamo una scommessa: se invece si candida, si tinge i capelli. “Semmai mi dovessi candidare – ha assicurato Crisanti a Un Giorno da Pecora – mi tingo i capelli di biondo”.