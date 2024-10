Scomparsa donna di 66 anni, scattate le ricerche lungo l’Adige nella Bassa

Lungo l’Adige, nella Bassa veronese, scattate le ricerche: scomparsa una donna di 66 anni residente in zona.

Sono in corso lungo l’Adige, in particolare nella zona tra Ronco all’Adige e Albaredo, le ricerche di una persona scomparsa: si tratta di una donna di 66 anni residente in zona, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi, martedì 15.

L’auto della donna è stata ritrovata parcheggiata in un piazzale vicino al fiume: tra le ipotesi anche quella che possa essersi gettata nell’Adige. Alle ricerche prendono parte i vigili del fuoco con diversi mezzi, compreso un elicottero, e i carabinieri.