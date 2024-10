Topi al parco giochi di via Nievo, il Comune: “Piazzate le trappole”

Trappole contro i topi al parco giochi di via Nievo.

Topi al parco di via Nievo? Ecco la risposta del comune di Verona, dopo le lamentele di alcuni residenti: “Al parco giochi di via Nievo i controlli vengono effettuati con regolarità dalla ditta incaricata che, a seguito delle segnalazioni pervenute, ha posizionato diverse trappole nell’area per eliminare la presenza dei topi.

Il Comune ricorda inoltre che, nell’ambito della prevenzione in materia di ratti e topi, è online sul sito dell’Ente una pagina appositamente dedicata attraverso la quale sono fornite tutte le informazioni e, soprattutto, le modalità per effettuare le segnalazioni.

Per interventi in aree pubbliche – conclude la nota di palazzo Barbieri – i cittadini e le cittadine possono contattare il numero verde 800 078665 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30“. Le derattizzazioni in area privata sono a carico del cittadino, che può rivolgersi a qualsiasi ditta specializzata presente sul territorio”.