L’albero non è stabile: scatta l’allarme ai giardini Pradaval.

L’albero non è stabile: scatta l’allarme ai giardini Pradaval per un Libocedrus decurrens che sarà rimosso oggi dagli esperti forestali dell’Amia. Osservata speciale, la pianta non ha purtroppo superato la perizia di stabilità eseguita nelle scorse settimane. Le verifiche effettuate hanno infatti registrato un elevato pericolo di caduta a causa del possibile sollevamento/ribaltamento della zolla di ancoraggio.

Il ripristino della stabilità non è assicurabile nemmeno con una adeguata potatura e dunque è necessario sostituirlo. Al posto della conifera sempreverde verrà messo a dimora a breve, nella prima stagione disponibile e dunque intorno a febbraio, un nuovo albero. Nei giorni scorsi, a ridosso del Libocedrus sono stati affissi i cartelli informativi che rimandano al qrcode e al sito di Amia.

Gli avvisi di Amia.

Nella pagina Verde Pubblico del sito www.amiavr.it, raggiungibile dall’home page, è infatti attiva da alcuni mesi la sezione “Alberature” in cui sono a portata di click gli elenchi degli interventi e i pdf della documentazione di studio di ciascun albero da sostituire, comprese le perizie relative agli screening specifici che riguardano il progetto in corso nei cortili e parchi degli istituti scolastici.

Intervento urgente anche in corso porta Nuova.

Sempre oggi, saranno tolti anche due Lecci in Corso Porta Nuova. Si tratta di un intervento di urgenza, sollecitato dagli esperti che nei giorni scorsi hanno eseguito verifiche sui due fusti.