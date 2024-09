Rubavano bici e monopattini all’ospedale di Borgo Trento, presi ladri seriali

Arrestati un 40enne e un 35enne, accusati di essere autori di furti di bici e monopattini all’ospedale di Borgo Trento e non solo.

Nella prima serata del 6 settembre scorso i carabinieri di Parona Valpolicella hanno arrestato un 40enne di origine campana e un 35enne veronese, poiché gravemente indiziati di aver compiuto o tentato di compiere, tra ottobre 2023 e marzo 2024, numerosi furti presso l’ospedale di Borgo Trento, in altre zone della città e in San Martino Buon Albergo.

Nello specifico, si tratta di delitti seriali che sono stati reiterati nelle medesime aree cittadine e talvolta anche nello steso luogo, e che sono stati interrotti solo grazie alla precedente attività investigativa compiuta dai carabinieri che ha portato a un primo arresto degli indagati. Le ulteriori indagini dei carabinieri di Parona, sempre in merito al furto di monopattini e biciclette elettriche consumati anche all’interno dei parcheggi riservati al personale sanitario dell’ospedale di Borgo Trento, hanno permesso di acquisire altre importanti fonti di prova grazie alle quali si è giunti alla identificazione dei due soggetti. Inoltre, è stato rilevato come i due abbiano operato in alcuni casi singolarmente e in altri in concorso tra loro.

Nell’insieme, sul conto dei due indagati sono stati acquisiti gravi indizi di reato per ben 6 episodi di furti all’interno di garage condominiali e 8 episodi di furto di velocipedi elettrici commessi in aree pubbliche.