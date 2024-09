In 4 vincono 10mila euro ma non ritirano il premio: c’è anche un veronese

Quattro vincitori veneti del Superenalotto, tra i quali un veronese, vincono 10mila euro ma non ritirano il premio.

Quattro fortunati vincitori veneti di un premio da 10mila euro non si sono ancora fatti avanti per reclamare la loro vincita, e tra loro c’è anche un veronese. E’ la stessa Sisal a cercarli. I vincitori, provenienti dalle province di Treviso, Rovigo e Verona, come riferisce Il Gazzettino, sono stati selezionati nell’ambito dell’iniziativa speciale “Un’estate e mille!” del SuperEnalotto SuperStar.

In particolare, due vincitori sono residenti a Silea e Castelfranco, nel trevigiano, uno a Rovigo e uno in provincia di Verona, ad Albaredo d’Agide. Il concorso, che ha visto l’assegnazione di mille premi da 10mila euro a livello nazionale, si è svolto tra il 25 e il 29 giugno 2024. Ma nonostante la vincita non proprio irrisoria, i quattro cittadini veneti, compreso il veronese, non hanno ancora reclamato il premio.

Il tempo, però, stringe. Le scadenze per riscuotere il denaro variano dal 23 al 27 settembre, a seconda della data del concorso specifico. Se nessuno dei vincitori si presenterà entro le rispettive scadenze, il premio andrà irrimediabilmente perduto.