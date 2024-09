Al via i lavori per sistemare la via franata a Verona.

Sono iniziati oggi a Verona i lavori di consolidamento di via della Quercia, strada franata a luglio dell’anno scorso. Si tratta del tratto asfaltato in Circoscrizione 8 che risalendo la Valsquaranto conduce verso contrada Paravanto.

Un visibile cedimento della carreggiata era presente da decenni, ma il 14 luglio 2024 a seguito di una nuova segnalazione riguardante una possibile frana o caduta massi, i vigili del fuoco sono intervenuti una per chiudere preventivamente la strada al traffico.

Il progetto.

Il progetto prevede la messa in sicurezza della via, la demolizione della pavimentazione esistente, la posa di un nuovo manto in conglomerato bituminoso e la risagomatura della strada per garantire lo smaltimento corretto delle acque meteoriche. Infine, sarà rifatta anche la segnaletica stradale orizzontale. L’importo totale previsto per l’intervento è di circa 150 mila euro.