Domenica appuntamento al lago di Garda per fare “plogging”: ecco cosa è.

Domenica 15 settembre appuntamento sul lago di Garda pre fare “plogging” e quindi camminare e ripulire i sentieri. Per il secondo anno consecutivo, il portale sportivo 360gardalife organizza a Malcesine una giornata dedicata alla pulizia dei sentieri, la 360 Path Cleanup. L’evento offrirà anche una sessione di yoga pomeridiana per riconnettersi con la natura.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa ritorna con l’obiettivo di promuovere la tutela ambientale e sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sull’importanza di preservare il territorio del lago di Garda. L’evento è patrocinato dal comune di Malcesine e prevede una passeggiata ecologica su cinque percorsi di diversa difficoltà, pensati per essere accessibili a tutti.

Angela Trawoeger, fondatrice di 360gardalife e ideatrice del progetto, sottolinea l’importanza di adottare azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente. La 360 Path Cleanup invita a compiere piccoli gesti virtuosi, che insieme possono contribuire a proteggere il territorio gardesano.

Dopo la camminata, i partecipanti potranno condividere un pranzo in spiaggia con i volontari e partecipare a una lezione di yoga guidata da Paola Ruffini, aperta anche a chi non ha mai praticato prima.

L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione entro il 12 settembre sul sito 360gardalife.com. Tra gli sponsor che sostengono l’iniziativa figurano Funivie del Baldo, Consorzio Olivicoltori Malcesine, Gardasee.de, Saul Saggin, Paola Ruffini, La Sfuseria e Dodo.

360gardalife, fondato da Angela Trawoeger nel 2009, è un portale dedicato agli sport outdoor sul Lago di Garda, con informazioni su percorsi, attività e corsi, per chi desidera esplorare la natura in modo consapevole e rispettoso.

Cosa è il plogging.

Il “plogging”, ideato dallo svedese Erik Ahlström, è una nuova tendenza sportiva che sta prendendo piede anche in Italia dopo aver riscosso grande successo in Svezia. Questo sport unisce l’attività fisica alla cura dell’ambiente: mentre si cammina o si corre, si raccolgono i rifiuti incontrati lungo il tragitto. In questo modo, chi lo pratica non solo si tiene in forma, ma contribuisce anche a mantenere pulito l’ambiente.