Auto si ribalta dopo uno scontro, conducente incastrato nell’abitacolo

Incidente ad Albaredo d’Adige, auto si ribalta e il conducente rimane incastrato nell’abitacolo: liberato dai vigili del fuoco.

Alle ore 9.25 di oggi, martedì 10 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Umberto I ad Albaredo d’Adige per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un altro veicolo.

Ferito e incastrato nel mezzo, il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco giunti da Caldiero con un autopompa e 5 operatori. Le operazioni per estrarre dall’abitacolo il guidatore sono durate circa mezz’ora. Utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, i vigili del fuoco hanno estratto e affidato alle cure dei sanitari la persona coinvolta che, dopo le prime cure, è stata trasferita per accertamenti presso l’ospedale di San Bonifacio.

Durante le fasi dell’intervento la strada è rimasta chiusa al traffico. L’intervento si è concluso intorno alle ore 11 con la messa in sicurezza e rimozione i veicoli coinvolti.