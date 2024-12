Ruba una valigia sul treno, ma non la sa aprire davanti alla Polfer: arrestato

Un 24enne è stato arrestato per furto dalla polfer di Verona Porta Nuova dopo aver rubato un trolley a un turista su un treno.

Lunedì 2 dicembre, nel tardo pomeriggio, un cittadino di origini libiche di 24 anni è stato arrestato per furto di una valigia dalla polizia nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova dopo aver rubato un trolley a bordo di un treno.

A intercettare il giovane, dopo essere sceso da un convoglio Alta Velocità con un bagaglio elegante al seguito, è stata una pattuglia in abiti civili della Squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Verona, impegnata negli ordinari controlli.

La giovane età e l’abbigliamento sportivo che il ragazzo indossava, rispetto al costoso bagaglio, hanno insospettito i poliziotti, che lo hanno seguito fino all’uscita della stazione; dopo aver notato che, durante il tragitto, il giovane aumentava in maniera progressiva e ingiustificata il passo, gli operatori hanno deciso di fermarlo per un controllo, con l’ausilio di una pattuglia della Polfer di Verona Porta Nuova.

Combinazione sconosciuta.

Il ragazzo, sprovvisto di documenti e non in grado di aprire il trolley chiuso con una combinazione numerica, è stato pertanto accompagnato presso gli uffici per i necessari accertamenti, dove è stato sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo: nelle tasche del ventiquattrenne è stato, infatti, rinvenuto un involucro contenente qualche grammo di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide, per uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Gli agenti hanno, poi, contattato il capotreno del convoglio da cui era sceso il cittadino straniero, che ha subito rintracciato la vittima: si tratta di un turista americano di origini asiatiche, che al momento del furto non si era accorto di nulla in quanto addormentato. L’uomo, dopo aver attivato il sistema Gps di cui la valigia era dotata, ha subito localizzato il bagaglio presso la stazione ferroviaria.

Al termine degli accertamenti, il ventiquattrenne, pregiudicato per specifici reati contro il patrimonio, è stato arrestato per il reato di furto aggravato, mentre il bagaglio è stato restituito alla vittima. Martedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto del giovane. Nei suoi confronti è stato, inoltre, adottato un divieto temporaneo di avvicinamento alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova oltre a essere stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura del luogo per uso di sostante stupefacenti o psicotrope, per l’adozione delle previste sanzioni.