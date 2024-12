Guida senza patente e si spaccia per suo fratello: 40enne arrestato

Verona, arrestato un 40enne trovato dai carabinieri alla guida senza patente.

Nella serata di ieri, venerdì 6 dicembre, i carabinieri di Verona, in via Torricelli, hanno fermato e sottoposto a controllo una Ford il cui conducente aveva insospettito i militari. Alla richiesta di dichiarare le proprie generalità e esibire la propria patente di guida, l’uomo ha mostrato sul proprio smartphone, sull’app Io, la foto di quella che diceva essere la sua patente.

La scarsa nitidezza della foto ha però insospettito i carabinieri, che dopo controlli incrociati tra la banca dati della Motorizzazione e la piattaforma web del Comune di Verona, hanno avuto modo di appurare che in realtà la patente a loro mostrata in foto non era quella della persona fermata, ma di suo fratello, di poco più grande e a lui somigliante.

Dagli accertamenti poi condotti in caserma, dove l’uomo fermato è stato foto-segnalato, è emerso che non aveva mai conseguito la patente, peraltro soggetto già noto alle forze dell’ordine. L’auto da lui guidata (intestata alla moglie convivente), è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi ed è stata, poi, recuperata dal fratello dell’arrestato.

Il 40enne, dichiarato in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo; nella mattinata odierna il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto, applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Verona col divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20:30 alle 06:30 del giorno successivo, infine rinviato l’udienza a febbraio 2025.