Dorme nel cassonetto e rischia di finire stritolato, salvo per miracolo

Tragedia sfiorata a Verona, dove un giovane si è addormentato nel cassonetto della plastica rischiando di finire stritolato.

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre, a Verona: un giovane che dormiva all’interno di un cassonetto ha rischiato di finire stritolato. Mentre il cassonetto stava per essere svuotato dall’Amia l’uomo è infatti caduto fuori, ferendosi leggermente, tanto da richiedere l’intervento del Suem 118, allertato dal personale Amia.

Il giovane è stato portato precauzionalmente all’ospedale di Borgo Trento. Presente sul posto anche la polizia locale di Verona. Non è la prima volta che accade una cosa del genere a Verona: lo scorso aprile un uomo aveva rischiato anche lui di finire stritolato dopo essersi addormentato all’interno di una cassonetto, per ripararsi dalla pioggia, in zona Borgo Venezia.