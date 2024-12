I dipendenti di Veronafiere ripuliscono le strade del quartiere

Una settantina di dipendenti di Veronafiere con l’associazione PlasticFree hanno ripulito vie e strade intorno al quartiere fieristico.

Veronafiere scende in strada e si “rimbocca le maniche” per l’ambiente. Venerdì mattina 70 dipendenti del Gruppo si sono impegnati a raccogliere plastica e rifiuti nelle vie e nelle aree verdi intorno alle strutture della Fiera, con l’obiettivo di restituire alla comunità, in particolare ai residenti della Quarta e Quinta circoscrizione, un quartiere più pulito e ordinato.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’associazione PlasticFree Onlus che dal 2019 promuove azioni concrete di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta e con il supporto di Amia Verona che ha messo a disposizione un mezzo per lo smaltimento del materiale raccolto.



I volontari di Veronafiere, muniti di guanti, sacchi e pettorine, hanno percorso viale del Lavoro, viale dell’Agricoltura, viale del Commercio, Parco Santa Teresa, via Trieste, via Scopoli, stradone Santa Lucia, via Roveggia, via Po, via Francia, via Messedaglia e via Malfer. In tutto sono 135 i chili di rifiuti recuperati da strade e giardini, tra plastica e lattine (40 kg), vetro (70 kg) e secco/indifferenziato (25 kg). All’evento sono intervenuti anche Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Alberto Padovani, presidente della Quarta Circoscrizione, Raimondo Dilara, presidente della Quinta Circoscrizione, e Roberto Bechis, presidente di Amia Verona.