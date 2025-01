Raffica di furti notturni nelle farmacie del Veronese, caccia ai ladri

Le farmacie di Verona e provincia prese di mira dai ladri: raffica di furti notturni negli ultimi giorni.

Le farmacie della provincia di Verona sono tornate nel mirino dei ladri. Nel corso dell’ultima settimana si sono registrati una serie di furti notturni, due dei quali a San Martino Buon Albergo.

Il primo episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando i ladri hanno preso di mira la Farmacia Nigri, in piazza del Popolo a San Martino. La notte successiva, i malviventi hanno colpito nuovamente a San Martino, questa volta alla Farmacia Pomari in via Nazionale, per poi spostarsi a Verona città, dove hanno svaligiato la Farmacia Giaroli in via Aldo Fedeli, a San Michele Extra. Stessa sorte per la farmacia di Palazzina.

In tutti i casi, i ladri sono riusciti a forzare gli ingressi delle strutture e a sottrarre il fondo cassa, allontanandosi rapidamente senza lasciare tracce evidenti.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Non si esclude che i furti siano opera dello stesso gruppo di persone, anche se al momento non ci sono elementi sufficienti a confermarlo.