Autorimessa distrutta dalle fiamme, a rischio un palo della luce – VIDEO

Un incendio ha colpito a Veronella un depositi attrezzi a fianco di una autorimessa. Sfiorato dalle fiamme anche un palo della luce.

Autorimessa distrutta dalle fiamme, per fortuna nessun ferito. Alle 13.20 di oggi, sabato 25, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Albertazzi a Veronella per l’incendio di un ricovero attrezzi adiacente a un’autorimessa. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra dei vigili del fuoco intervenuti da Caldiero e Verona, hanno operato con tre automezzi e sette operatori, per spegnere prontamente le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse all’autorimessa, che è stata solo lambita dall’incendio. A seguito dell’accaduto è andato distrutto il materiale depositato. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore, seguite anche da una verifica, anche da parte dell’Enel, su un palo della linea elettrica interessato dal rogo.