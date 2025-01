A Custoza conto alla rovescia per il Custozabike 2 ore Mtb”

Domenica 23 febbraio in programma a Custoza l’evento dedicato alle bici fuoristrada, il Custozabike 2 ore Mtb.

lo staff del Bike Team Caselle ripropone per domenica 23 febbraio a Custoza di Sommacampagna la manifestazione sportiva dedicata a bici fuoristrada, mountainbike, gravel e ciclocross, denominata “Custozabike 2 ore Mtb”.

La filosofia che sta sotto il progetto di questo evento sportivo, come sottolineano gli stessi organizzatori, è “quello di stare insieme, partecipare, divertirsi e pedalare come ci si sente di fare. Nulla è obbligatorio. C’è quel pizzico di competizione che serve, ma tutto entro dei limiti ben precisi dettati soltanto dal piacere della bici”.

Grande libertà viene lasciata nella modalità di partecipazione: individuale o di squadra, detta Gang, composta da appassionati dello stesso sport, amici, colleghi, tutti uomini, tutte donne, o mista fino ad un massimo di 10 elementi. Ogni componente farà la sua gara e al termine la somma dei giri fatti da ciascuno di essi determinerà la “Classifica Top Team“. Vince la squadra con più giri totali.

Il percorso.

Il percorso proposto è completamente in fuori strada, su sterrato ben battuto, semplice e sempre pedalabile adatto anche ai meno esperti: 8 chilometri e 100 metri di dislivello da ripetere più volte fino al termine delle 2 ore disponibili. Un percorso naturalistico fra i sentieri e le carrarecce che circondano l’agri-gelateria “Corte Vittoria” di Custoza in via Valle Molini 20, che sarà luogo di ritrovo, partenza e arrivo.

Non mancherà il servizio di cronometraggio che, con lo scopo di soddisfare la curiosità di tutti i partecipanti, fornirà tutti i tempi di percorrenza individuali e per le Gang.

Le iscrizioni sono già aperte con quota scontata del 20% se eseguita entro domenica 2 febbraio. Chiusura iscrizioni venerdì 21 febbraio alle ore 20, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 250 iscritti. Tutte le altre info sono presenti all’interno delle pagine web dedicate all’evento, sul sito degli organizzatori: www.bike-team.it.