Ruba alcolici in due supermercati nel giro di pochi minuti, 35enne arrestato

Un 35enne è stato arrestato per furto dopo aver rubato alcolici in due supermercati a San Giovanni Lupatoto in pochi minuti.

Ruba superalcolici in due supermercati nel giro di pochi minuti: arrestato per furto e rapina. Attorno alle 20 di ieri, 22 gennaio, i carabinieri di Verona si sono recati a San Giovanni Lupatoto per ricercare un soggetto che, poco prima, aveva sottratto alcune bottiglie di alcolici all’interno del supermercato “Galassia” di via Monte Ortigara e aveva poi spintonato la guardia giurata che lo aveva sorpreso, così dandosi alla fuga seguito da quest’ultima.

Il secondo “colpo”.

Nel recarsi in zona i carabinieri notavano un soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita (30-35 anni, indiano/srilankese a bordo di una biciletta bianca da donna) fare ingresso nel supermercato Aldi in via Cà Nova Zampieri. Decidevano quindi di aspettarlo all’uscita e di perquisirlo. La perquisizione dava esito positivo, poiché nascoste nei doppi pantaloni indossati, la persona fermata (un 35enne indiano con regolare permesso di soggiorno) aveva tre bottiglie di alcolici, appena sottratte al supermercato. Vistosi scoperto, cercava di darsi alla fuga spingendo i carabinieri ma veniva bloccato. A tal punto, i militari decidevano di recarsi presso il primo supermercato, dove recuperavano lo zaino della persona fermata con dentro ancora le bottiglie rubate, il suo telefonino e il cappellino che aveva indossato per rendersi meno riconoscibile.

Dopo aver restituito la merce sottratta agli esercizi commerciali coinvolti e aver acquisito le relative denunce, il soggetto fermato veniva arrestato e contestualmente denunciato per gli oggetti atti allo scasso che gli venivano trovati addosso a seguito di più accurata perquisizione.

Arrestato per tentata rapina e furto, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona il 35enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di via S. D’Acquisto; nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza a marzo 2025, applicando all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Verona, con la permanenza in casa nelle ore serali/notturne.