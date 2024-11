Era scomparso dal 19 ottobre, 79enne trovato morto nei boschi di Ala

Eugenio Bullo, 79 anni, era uscito di casa lo scorso 19 ottobre: da allora nessuna notizia. E’ stato ritrovato morto a Sega di Ala.

E’ stato ritrovato a Sega di Ala nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, il corpo senza vita di Eugenio Bullo, il 79enne che lo scorso 19 ottobre era uscito dalla sua casa a Santa Maria in Stelle, in Contrada Vendri, dove abitava con la moglie, senza più dare notizie.

Era stato visto per l’ultima volta, poco dopo essere uscito di casa, in un bar di Quinto, subito dopo aver prelevato 100 euro da uno sportello Bancomat. Poi, nonostante gli appelli e le ricerche, anche su Chi l’ha Visto, più niente. Fino a questa mattina, quando il corpo senza vita dell’anziano è stato ritrovato non molto lontano dalla sua auto, una Fiat Punto grigia, nei boschi di Ala.