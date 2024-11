Stop allagamenti, terminati i lavori alla rete idrica di Santa Maria in Stelle

Terminati i lavori sulla rete idrica a Santa Maria in Stelle.

Sono terminati con qualche giorno di anticipo i lavori a Santa Maria in Stelle, in via Pantheon, tra il civico 61 per 50 metri a salire, iniziati a settembre dopo la rottura di una tubazione delle acque meteoriche che, a sua volta, ha reso inagibile l’asfalto, con conseguente necessità di chiudere la strada.

Durante l’intervento è stata sostituita la condotta danneggiata con una nuova tubatura di dimensioni maggiori e sono realizzati due pozzi della profondità di 12 metri per la dispersione delle acque. Il cantiere, finanziato dal Comune con la somma di 200mila, aveva lo scopo di ripristinare le condizioni di viabilità in vista di futuri interventi da progettare e realizzare, al fine di ridurre il rischio di allagamenti in questa zona.

“Un investimento importante fatto dal settore strade per il territorio di Santa Maria in Stelle che va nella direzione di investire anche nelle frazioni della nostra città che per troppo tempo sono state ignorate in favore di quartieri più centrali”, dichiara l’assessore alle Strade Federico Benini.

“Un intervento che andrà a migliorare la regimentazione e la gestione della rete meteorica in una zona particolarmente critica, soggetta ad allagamenti in occasione di eventi atmosferici particolarmente intensi – ha commentato Elena Nucci, consigliere di amministrazione di Acque Veronesi -. La sostituzione di condutture vetuste e intasate e la realizzazione di due nuovi pozzetti di raccolta permetteranno uno smaltimento delle acque piovane più efficiente. Un intervento realizzato in coordinamento con l’amministrazione comunale e con l’Ottava Circoscrizione, che ci auguriamo possa essere il primo importante passo di un percorso di riammodernamento delle infrastrutture idriche dell’intera area”.