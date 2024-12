Coppia ruba champagne di marca e nasconde le bottiglie nel passeggino del figlio

Coppia arrestata per rapina dopo aver tentato di rubare due bottiglie di costoso champagne da un supermercato.

Coppia ruba champagne di marca al supermercato e nasconde le bottiglie nel passeggino del figlio, ma viene incastrata dalle telecamere di sorveglianza. Il pomeriggio del 7 dicembre scorso i carabinieri di San Michele Extra hanno arrestato un 34enne laziale e denunciato la 32enne compagna trentina, per rapina in concorso.

I due, poco prima, all’interno dell’Ipermercato Iper all’interno del centro commerciale Le Corti Venete, avevano infatti sottratto tre bottiglie di Campagne Dom Perignon e una di Louis Roederer Cristal Rosé (dal valore complessivo di quasi 1-400 euro) dal settore alcolici per poi allontanarsi senza pagare. Singolari le modalità del fatto: dopo aver smontato la vetrina dell’espositore ed aver rimosso i collarini antitaccheggio, le bottiglie erano state nascoste nel passeggino del figlio della coppia (lì con loro probabilmente anche per “sviare” eventuali sospetti) e il gruppetto era uscito senza effettuare acquisti.

I due soggetti credevano di non essere stati notati ma l’intera scena era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del supermercato. Bloccati dalle guardie giurate di vigilanza e portati presso la direzione tentavano di fuggire, spintonando gli addetti e usando il passeggino come “ariete”; tuttavia, il personale di sicurezza riusciva però a trattenerli e consegnarli ai carabinieri intervenuti tempestivamente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, veniva arrestato e portato, su disposizione del Pubblico Ministero, presso la casa circondariale di Verona Montorio dove si trova ristretto in attesa di giudizio. Per la donna, visto anche il suo stato di gravidanza, è invece scattata la denuncia in stato di libertà. Le bottiglie di champagne sono state restituite al supermercato.