Anche i Ris di Parma al lavoro a Castel d’Azzano per cercare di ricostruire la dinamica della drammatica esplosione.

Le maceria della casa di Castel d’Azzano, dopo la drammatica esplosione, sono ancora avvolte da un telo protettivo, per impedire che la pioggia degli ultimi giorni alteri ulteriormente la scena. Carabinieri e vigili del fuoco continuano a lavorare tra macerie e detriti per ricostruire, pezzo dopo pezzo, la dinamica dell’esplosione avvenuta martedì scorso. L’inchiesta avviata dalla Procura di Verona resta al centro delle attività investigative: sarà decisiva per chiarire responsabilità, cause e modalità della tragedia.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, a innescare la deflagrazione sarebbe stata Maria Luisa Ramponi, attualmente ricoverata in ospedale. Lei e i suoi fratelli, Dino e Franco, si opponevano da tempo allo sfratto dalla loro abitazione, pignorata e destinata all’asta a seguito di un mutuo mai saldato. Una situazione economica e familiare complessa, degenerata in più occasioni in minacce di far esplodere la casa pur di non lasciarla.

In gioco anche i Ris di Parma.

Nei prossimi giorni entreranno in scena anche i Ris di Parma: avranno il compito, tra le altre cose, di analizzare scarpe e giubbotto dei due fratelli, per ricostruire la loro posizione quando l’abitazione è esplosa.

Tutti e tre i fratelli sono accusati di strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. Nei giorni precedenti all’esplosione, i carabinieri avevano individuato, tramite l’impiego di droni, bottiglie incendiarie posizionate sul tetto dell’abitazione. Un segnale chiaro della volontà di portare avanti un gesto estremo.

La tragedia si è consumata durante il blitz delle forze dell’ordine, intervenute per mettere in sicurezza l’area. L’esplosione delle bombole di gas ha causato la morte di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, presenti per motivi operativi sul posto. Un evento improvviso e devastante, che ha scosso l’intera comunità. Ora gli investigatori stanno lavorando per definire nel dettaglio la sequenza degli eventi e stabilire con precisione il ruolo di ciascuno nella preparazione e nell’esecuzione del gesto.