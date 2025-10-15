Nella Basilica di Padova venerdì 17 i funerali dei tre carabinieri uccisi a Castel d’Azzano: si attende il nulla osta post-autopsia.

I funerali carabinieri uccisi nella strage di Castel d’Azzano nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Per la data si è atteso il nulla osta che è arrivato; si svolgeranno dopodomani, venerdì 17. La notizia è stata resa nota dal Comando della Legione Carabinieri Veneto e riportata dall’Ansa.

La data esatta della cerimonia è rimasta inizialmente sospesa perchè legata al nulla osta concesso dalla Procura della Repubblica di Verona, attualmente impegnata nelle procedure dell’autopsia. Per il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto nazionale.

Prima del rito funebre, sarà allestita la camera ardente al Comando della Legione Veneto dell’Arma, sempre a Padova. Sarà questo il luogo dove la cittadinanza, le autorità e i colleghi potranno tributare l’omaggio definitivo ai carabinieri vittime della strage.