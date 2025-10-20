Operato il poliziotto ferito nell’esplosione di Castel d’Azzano, da allora era ricoverato all’ospedale Magalini di Villafranca.
E’ stato effettuato oggi, lunedì 20 ottobre, l’intervento di chirurgia ortopedica mininvasiva al poliziotto rimasto coinvolto il 14 ottobre nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, e che si trovava da allora ricoverato all’ospedale Magalini di Villafranca.
L’intervento, effettuato dal team dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia, diretta da Paolo Savonitto, si è svolto regolarmente. Il paziente seguirà le indicazioni specialistiche per il recupero post-operatorio.
