Raccolta fondi per le famiglie dei carabinieri morti nella tragica esplosione di Castel d’Azzano, già 300 le adesioni.

Il Fondo assistenza dell’Arma dei carabinieri ha avviato una raccolta fondi a sostegno dei familiari dei tre militari morti nella tragica esplosione del casolare a Castel d’Azzano, avvenuta lo scorso 14 ottobre. In pochi giorni si sono registrate oltre 300 adesioni, segno della solidarietà dell’Arma e dei cittadini. Spesso sono donazioni che vanno da poche decine di euro a centinaia di euro, che alla fine saranno divise per le tre famiglie dei militari.

L’iniziativa, promossa dal Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma — attivo da oltre 60 anni — mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie del luogotenente Marco Piffari, del maresciallo Valerio Daprà e dell’appuntato Davide Bernardello.

Chiunque voglia contribuire può farlo tramite bonifico al conto intestato a “Fondo Assistenza, Prev Premi” (Iban: IT04C0100503387000000008202), indicando la causale “Donazione in favore dei familiari dei carabinieri deceduti a Castel d’Azzano”.

“Ogni gesto, anche piccolo, ha un valore enorme — sottolinea la fondazione — non lasceremo mai soli i familiari dei nostri caduti”.