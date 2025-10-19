Raccolta fondi per le famiglie dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano

Scritto da: Redazione 19 Ottobre 2025

Raccolta fondi per le famiglie dei carabinieri morti nella tragica esplosione di Castel d’Azzano, già 300 le adesioni.

Il Fondo assistenza dell’Arma dei carabinieri ha avviato una raccolta fondi a sostegno dei familiari dei tre militari morti nella tragica esplosione del casolare a Castel d’Azzano, avvenuta lo scorso 14 ottobre. In pochi giorni si sono registrate oltre 300 adesioni, segno della solidarietà dell’Arma e dei cittadini. Spesso sono donazioni che vanno da poche decine di euro a centinaia di euro, che alla fine saranno divise per le tre famiglie dei militari.

L’iniziativa, promossa dal Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma — attivo da oltre 60 anni — mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie del luogotenente Marco Piffari, del maresciallo Valerio Daprà e dell’appuntato Davide Bernardello.

Chiunque voglia contribuire può farlo tramite bonifico al conto intestato a “Fondo Assistenza, Prev Premi” (Iban: IT04C0100503387000000008202), indicando la causale “Donazione in favore dei familiari dei carabinieri deceduti a Castel d’Azzano”.

“Ogni gesto, anche piccolo, ha un valore enorme — sottolinea la fondazione — non lasceremo mai soli i familiari dei nostri caduti”.

