Famiglie a teatro, 15 serate a partire dal 2 novembre: il programma

A Verona torna la rassegna Famiglie a teatro: si comincia il 2 novembre con Gianni Rodari. L’iniziativa Biglietto sospeso.

E’ con un omaggio musicale a Gianni Rodari, Favole al telefono, che inaugurerà il 2 novembre al Cinema Teatro Nuovo San Michele la nuova edizione di Famiglie a teatro, la rassegna teatrale dedicata a bambine, bambini e famiglie, organizzata da Fondazione Aida ETS in collaborazione con il Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, BVR- Banca Veneto Centrale, Arteven, Regione del Veneto e Ministero della Cultura.

Un cartellone ricco e variegato in programma fino a marzo 2026, con una selezione di spettacoli pensati per far riflettere, sognare e crescere insieme.

Il programma propone quindici appuntamenti con il teatro di qualità: dai grandi classici come Il mago di Oz, Pippi Calzelunghe, Biancaneve e I quattro musicanti di Brema, alle storie originali e contemporanee. Tra queste, spicca Pimpa. Il musical a pois, una commedia musicale prodotta da Fondazione Aida in occasione dei 50 anni della celebre cagnolina a pois nata dalla fantasia di Altan (14 dicembre).

Grande attesa anche per il debutto di Rudolph – Operazione Natale, in programma il 28 dicembre al Teatro Nuovo: una commedia natalizia tra azione, amicizia e magia.

E ancora, il 4 gennaio, lo spettacolo poetico Le mille bolle incantate della “maga delle bolle” Silvia Gaffurini, che incanterà il pubblico con effetti spettacolari di luce, musica e bolle giganti.

Fondazione Aida conferma il proprio impegno per l’accessibilità culturale, mantenendo invariato il costo dei biglietti (6 e 7 euro) e proponendo Aida Family Card, la tessera a scalare che consente un ulteriore risparmio, disponibile nei giorni di spettacolo e al Teatro Stimate (26 ottobre).

Grazie alla collaborazione con Madcom Srl, torna anche l’iniziativa del Biglietto Sospeso, che offrirà a 50 persone la possibilità di accedere gratuitamente ad alcuni spettacoli, attraverso lo strumento Art Bonus.