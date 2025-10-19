Bomba di Verona sud, concluso il disinnesco.

Bomba a Verona sud, si sono concluse con successo, nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in un cantiere di via Apollo, nel quartiere Sacra Famiglia, a poca distanza dal casello dell’autostrada A4 di Verona Sud.

Pochi minuti prima delle 11 è stato riaperto al traffico il tratto della A4 Milano-Venezia, chiuso dalle 7:30 per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Durante l’intervento, gli automobilisti in arrivo da Venezia sono stati deviati al casello di Verona Est, mentre per chi proveniva da Milano l’uscita obbligatoria era a Verona Nord, sull’A22. Riaperta anche la Tangenziale Sud, rimasta interdetta per l’intera durata dell’intervento.

Le operazioni di bonifica, che hanno comportato l’evacuazione di circa 1.400 residenti nell’area interessata, sono state condotte dai militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago.

L’ordigno, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato reso inerte e trasportato a Sommacampagna, dove verrà fatto brillare nella giornata di lunedì.