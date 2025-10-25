Fantasmi e piatti tipici, a Soave torna il villaggio delle zucche

Soave, dal 25 ottobre al 2 novembre torna il villaggio delle zucche.

A Soave, all’ombra delle mura medievali a lato di Porta Verona, i colori dell’autunno la faranno da padrone, grazie al “villaggio delle zucche” allestito anche quest’anno dall’amministrazione comunale, dopo il grande successo del 2024.

Per un’intera settimana, il vallo della cinta medievale, un tempo percorso da soldati e condottieri, si veste a festa con un percorso tematizzato e colorato dalla presenza di migliaia di zucche, oltre che da installazioni legate alla festa di Halloween che riproducono piccoli mostriciattoli, fantasmi e animali…da brivido.

Non solo un percorso da visitare, ma anche un’esperienza interattiva grazie all’opportunità di scattare delle foto in angoli appositamente allestiti con divertenti scenografie, fare dei tuffi nella “piscina del mais” per la gioia dei bambini, e infine gustare i piatti tipici proposti dalla pro loco. Un parco a tema, quindi, che si estende per oltre 2000 metri quadri in uno degli angoli più suggestivi di Soave, nella nuova location all’interno del parco giochi.

E proprio i bambini saranno i protagonisti dei laboratori allestiti in questo villaggio della fantasia, dove affiancati dai genitori potranno cimentarsi nella sfida di intagliare la propria zucca di Halloween, da portare a casa e conservare sul proprio davanzale. Il villaggio sarà visitabile tutti i giorni, con ingresso libero e gratuito, dal 25 ottobre al 2 novembre compreso.