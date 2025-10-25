“Sei nel Posto Giusto”, il progetto dedicato all’incontro tra imprese, cittadini, amministrazioni e scuole a Isola della Scala.

Chiusura in grande stile per la quinta edizione di “Sei nel Posto Giusto”, il progetto dedicato all’incontro tra imprese, cittadini, amministrazioni e scuole della Pianura veronese. L’Open Day, ospitato sabato mattina al PalaRiso di Isola della Scala, ha registrato oltre 200 incontri tra aziende e cittadini.

Centinaia di cittadini hanno potuto presentarsi direttamente ai responsabili delle risorse umane e proporsi per le posizioni aperte nelle aziende partner, dando vita a un momento di confronto concreto e costruttivo tra domanda e offerta di lavoro.

“Il bilancio del mercato del lavoro del comparto privato per i dipendenti, in Veneto, è positivo – spiega Naomi Quaglio, Unit Manager Randstad –. I settori maggiormente in crescita sono quello metalmeccanico, del Made in Italy e del turismo. La disoccupazione è molto bassa. Questo ci spiega quanto sia difficile trovare profili sia qualificati che non. Le professioni più ricercate sono operai metalmeccanici, alimentari e figure nel settore del turismo e della ristorazione”.

Le aziende.

Queste le aziende partner presenti all’Open Day: Ball Beverage Packaging Italia, Ente Fiera Isola della Scala, Eurocoil Spa, Fondazione Coca-Cola HBC Italia Srl, Gruppo Tosano, Hinowa, Forigo Roter Italia, Randstad, Risotteria Melotti, Sammartino Arti Grafiche, SicurPlanet, S.I.L.C.A., Studio Tognetti, Tech.Pa Spa e Vuormar.

Le aziende hanno presentato un ampio ventaglio di posizioni aperte, spaziando da ruoli tecnici e operativi a profili più specialistici: laureati in economia, ragionieri, esperti informatici, operai, addetti alla logistica, tecnici metalmeccanici, commerciali, professionisti del settore alimentare, fonditori e magazzinieri.

“Sei nel Posto Giusto è un progetto ambizioso che ci permette di rafforzare e rinnovare la nostra presenza sul territorio – commenta Pietro Cristoforetti, amministratore del personale di Ball Beverage Packaging Italia -. È un’ottima opportunità per conoscere i possibili candidati per le nostre posizioni aperte”.

Dopo il successo di questa edizione, è già in fase di programmazione la sesta rassegna di “Sei nel Posto Giusto”, in calendario per il 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il numero di aziende coinvolte e le occasioni di incontro tra cittadini e mondo del lavoro.