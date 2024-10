Blitz animalista alla Casa di Giulietta: annunciata manifestazione il 26 ottobre

Ennesimo blitz degli animalisti a Verona, stavolta alla Casa di Giulietta.

Militanti di Centopercentoanimalisti questa mattina, sabato 5 ottobre, si sono recati alla casa di Giulietta a Verona, e hanno esposto uno striscione in lingua Inglese rivolto ai turisti, che hanno solidarizzato con la protesta. Questo il testo: “Let’s save 1,600 beagle puppies from vivisection! help!“

A novembre il Tar si esprimerà definitivamente sulla ripresa della sperimentazione animale nella struttura Aptuit a Verona. E, in particolare, sulla deportazione di 1.600 cuccioli di Beagle che second gli animalisti sarebbero destinati a subire sperimentazioni nei laboratori della multinazionale farmaceutica. Gli stessi animalisti hanno annunciato una manifestazione per il prossimo 26 ottobre, che partendo dalla stazione di Porta Nuova attraverserà le vie del centro di Verona.