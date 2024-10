Chiudono cinque uffici postali a Verona, ma non del tutto: i servizi che restano

Verona, da lunedì chiudono cinque uffici postali in città, ma alcuni servizi rimarranno attivi: ecco quali e dove.

Il Comune di Verona ha ottenuto una serie di misure per mitigare l’impatto della chiusura di cinque uffici postali in città, prevista per il 7 ottobre, nell’ambito del piano strategico 2024-2028 di Poste Italiane. Gli uffici interessati si trovano in via San Nazaro, via Vasco De Gama, via Sommacampagna, via Degani e via Emanuele Nicolini. Grazie al dialogo con i rappresentanti di Poste, saranno mantenuti alcuni postamat e potenziata la rete dei Punti Lis, che offrono servizi postali e digitali in collaborazione con attività locali.

Le aree più critiche sono Ponte Catena, Mizzole e Quinzano, dove i servizi postali sono più scarsi. A Ponte Catena resterà attivo un postamat fisso fino all’arrivo di uno mobile, mentre a Mizzole, nonostante la proposta del Comune di mantenere l’ufficio postale a canone ridotto, verrà potenziata la rete di Punti Lis. Sarà inoltre mantenuto il postamat di via Vasco De Gama. Il sindaco Damiano Tommasi e l’assessore Federico Benini hanno sottolineato l’importanza di garantire ai cittadini servizi di prossimità, inclusi quelli per il rilascio dei passaporti.