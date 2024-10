Turista sbarca a Venezia con 14 lingotti d’oro nella valigia: sequestrati

Un turista del nord Europa è sbarcato a Venezia con 14 lingotti d’oro del valore di 50mila euro nella valigia.

Sbarca a Venezia con 14 lingotti d’oro in valigia. La guardia di finanza di Venezia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione dei controlli eseguiti sui passeggeri in arrivo al porto, hanno sequestrato, nei confronti di un cittadino del nord-Europa proveniente dalla Grecia, 14 lingotti d’oro, del valore di circa 50 mila euro.

I lingotti erano trasportati nel bagaglio personale da un cittadino appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Il turista, al quale era stata posta la domanda di rito, non ha dichiarato i valori e la valuta che trasportava. Così, durante il controllo del bagaglio personale sono stati scoperti n. 14 lingotti d’oro, per un peso complessivo di 825,4 grammi e dal valore di circa 50 mila euro e valuta contante per 11.500 euro. I lingotti sono stati sequestrati.