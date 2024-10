Scoperto a spacciare cocaina a Porta Vescovo, arrestato 23enne

Spaccio di cocaina a Verona, 23enne arrestato a Porta Vescovo.

Nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, a Verona, a ridosso degli archi di Porta Vescovo, i carabinieri hanno arrestato un 23enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora in Italia, per spaccio di stupefacenti. Nella circostanza i militari durante il pattugliamento delle aree sensibili della città hanno notato degli strani movimenti fra due persone.

Sospettando fosse in atto una cessione di droga, sono così intervenuti cogliendoli proprio durante lo scambio. Bloccati i due, i carabinieri hanno rilevato che il giovane extracomunitario aveva ceduto a una donna della cocaina in due confezioni, per quasi un grammo e per un controvalore di 60 euro.

La coppia è stata condotta presso il Comando di via Salvo D’Acquisto per gli ulteriori approfondimenti, a seguito dei quali il giovane marocchino è stato dichiarato in arresto, mentre la donna segnalata alla Prefettura di Verona.

Al termine dell’attività, informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando; nella mattinata odierna il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa, nonché disposto la sospensione della pena, la confisca e distruzione dello stupefacente.