A Verona chiudono i battenti cinque uffici postali: ecco dove.

Cinque uffici postali di Verona si preparano chiudono definitivamente: il primo a cessare le attività sarà quello di via Vasco de Gama. La postazione in quartiere Navigatori, chiuderà il 30 settembre. Seguiranno, entro il 7 ottobre, le sedi di via Marco Polo in Borgo Milano, quella di via San Nazzaro a Veronetta, un’altra in via Sommacampagna nella zona dell’interporto, e infine l’ufficio di via Nicolini a Mizzole.